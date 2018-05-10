Kingmax Zeus Dragon RGB выглядит стильно

В последнее время пользователи решили покупать компьютерные комплектующие не только с прицелом на производительность, но и с упором на дизайн и привлекательность внешнего вида. Не могу сказать, что это крутая тенденция, но так уж получилось. Например, в продажу поступила оперативная память Kingmax Zeus Dragon RGB, которая выглядит стильно и у нее есть подсветка яркая. Это шикарный вариант для сборки компьютера, если вы планируете использовать СВО — тогда ничего не помешает наблюдать за красивым внешним видом продукта. Правда, стоимость достаточно высокая у такой памяти и я бы лучше взял обычную, без подсветки, но с более высокими частотами или даже большим объемом. Толку будет больше, чем от подсветки, которая пусть и классная, но никакого преимущества в работе или играх не дает.