Kingston Fury Renegade DDR5 позволяет установить 256 ГБ ОЗУ в ПК

В течение достаточно длительного времени настольные ПК поддерживали максимум 128 ГБ оперативной памяти (речь о пользовательских решениях, конечно), а максимальная ёмкость одного модуля ограничивалась 32 ГБ. Но ситуация кардинально изменилась, когда производители DRAM-памяти представили совершенно новые комплекты, предоставляющие 24 ГБ и 48 ГБ памяти соответственно. Эти комплекты памяти предоставляли доступ к планкам на 24 ГБ ОЗУ, так что в конечном итоге можно было получить уже 192 ГБ оперативной памяти. Но теперь производители памяти обещают повысить объём, а производители материнских плат выпускают обновление прошивки, чтобы их продукция поддерживала до 256 ГБ оперативной памяти.

Например, к релизу готовится совершенно новый комплект памяти Kingston Fury Renegade DDR5. Этот набор включает четыре модуля DDR5 — каждая из планок в комплекте оснащена ёмкостью в 64 ГБ, что даёт возможность собрать в общей сложности 256 ГБ памяти. Это на 33% больше, чем в случае с оперативной памятью предыдущего поколения, и в определённых задачах такой прирост, конечно, будет давать ощутимые результаты. Это огромный шаг вперёд ещё и потому, что теперь для достижения общей ёмкости в 128 ГБ вам не нужно покупать 4 модуля памяти — достаточно двух модулей по 64 ГБ, чтобы получить нужный объём оперативной памяти в системе. В будущем это существенно упростит работу с системой, так как можно будет проще и быстрее собирать производительные решения для сложных задач.