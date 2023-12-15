Kingston Fury Renegade DDR5 позволяет установить 256 ГБ ОЗУ в ПК

Например, к релизу готовится совершенно новый комплект памяти Kingston Fury Renegade DDR5. Этот набор включает четыре модуля DDR5 — каждая из планок в комплекте оснащена ёмкостью в 64 ГБ, что даёт возможность собрать в общей сложности 256 ГБ памяти. Это на 33% больше, чем в случае с оперативной памятью предыдущего поколения, и в определённых задачах такой прирост, конечно, будет давать ощутимые результаты. Это огромный шаг вперёд ещё и потому, что теперь для достижения общей ёмкости в 128 ГБ вам не нужно покупать 4 модуля памяти — достаточно двух модулей по 64 ГБ, чтобы получить нужный объём оперативной памяти в системе. В будущем это существенно упростит работу с системой, так как можно будет проще и быстрее собирать производительные решения для сложных задач.