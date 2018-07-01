Обзор Kingston SM2280S3G2/240G и SanDisk SD8SNAT-128G . Апгрейд неттопа ASUS VivoMini UN65U

2018-07-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Kingston SM2280S3G2/240G; [174]
В рамках «Лаборатории» мы не раз уже затрагивали М.2 формат, изучая наиболее актуальные и быстрые решения из доступных на российском рынке. Каждый раз накопителям уделялось индивидуальное внимание, сейчас же у нас на тестах будет сразу два накопителя - SanDisk SD8SNAT-128G и Kingston SM2280S3G2/240G. Один из них изначально был установлен в неттоп ASUS VivoMini UN65U-M046M, второй приобретен для апгрейда, с целью увеличения объема и повышения производительности.

Kingston SM2280S3G2/240G и SanDisk SD8SNAT-128G

Мы умышленно подбирали SSD с интерфейсом M.2 SATA. Сами накопители ориентированы на использование в готовых системах, но оба накопителя можно приобрести отдельно в российских магазинах.

SanDisk SD8SNAT-128G

SanDisk SD8SNAT-128G

Установленный SanDisk SD8SNAT-128G в ASUS VivoMini UN65U-M046M пользователь сможет демонтировать и заменить самостоятельно. Процедура достаточно простая и требует минимум вмешательств и знаний. Одним из весомых стимулов к проведению апгрейда будет увеличение объема хранения данных.

SanDisk SD8SNAT-128G

В основе этого накопителя лежит контроллер Silicon Motion SM2246XT без отдельной ОЗУ. Используется MLC-память, два чипа по 64 Гбайт каждый. На накопитель предлагается трехлетняя гарантия.

SanDisk SD8SNAT-128G

Kingston SM2280S3G2/240G

Kingston SM2280S3G2/240G

Базируется на базе контроллера Phison PS3110-S10 в паре с MLC-памятью Toshiba Toggle Mode A15. Это четырехканальный контроллер.

Kingston SM2280S3G2/240G

Для подключения используется M.2 SATA интерфейс. Типо-размер: 2280.

Kingston SM2280S3G2/240G

Тесты SanDisk SD8SNAT-128G

HD Tune Pro:

SanDisk SD8SNAT-128G

SanDisk SD8SNAT-128G

SanDisk SD8SNAT-128G

SanDisk SD8SNAT-128G

CrystalDiskMark:

SanDisk SD8SNAT-128G

AS SSD Benchmark:

SanDisk SD8SNAT-128G

Тест скорости работы с данными:

SanDisk SD8SNAT-128G

Тесты Kingston SM2280S3G2/240G

HD Tune Pro:

Kingston SM2280S3G2/240G

Kingston SM2280S3G2/240G

Kingston SM2280S3G2/240G

Kingston SM2280S3G2/240G

CrystalDiskMark:

Kingston SM2280S3G2/240G

AS SSD Benchmark:

Kingston SM2280S3G2/240G

Тест скорости работы с данными:

Transcend MTS800

Сравнительные тесты

Kingston SM2280S3G2/240G и SanDisk SD8SNAT-128G

Замена накопителя с учетом наличия только одного разъема на плате неттопа ASUS VivoMini UN65U-M046M, потребовала переустановку системы после старта. Для получения результатов с исключением влияния версии системы, мы провели установку на оба накопителя. Данные по Kingston SM2280S3G2/240G и SanDisk SD8SNAT-128G приведены на чистой операционной системе. Проведенный апгрейд дал ускорение загрузки на холодном старте в пределах 5-7 секунд. Это же дало прирост по скорости работы с файловой системой.

Kingston SM2280S3G2/240G и SanDisk SD8SNAT-128G

В сравнительной таблице среди протестированных М.2-накопителей, также приводятся данные по Transcend MTS800 с тем же интерфейсом подключения (до 6 Гбит/с), остальные накопители используют PCIe NVMe (до 32 Гбит/с).

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Тест скорости работы с данными:

Итоги по Kingston SM2280S3G2/240G и SanDisk SD8SNAT-128G

Результаты этого сравнительного теста применимы не только к неттопу ASUS VivoMini UN65U-M046M, при отсутствии поддержи PCIe NVMe или ограничении в доступности средств на проведение апгрейда, накопители с M.2 SATA дают преимущество относительно жестких дисков в скорости запуска системы, работы с данными и приложениями. Дополнительным бонусом станет отсутствие лишних проводов. Такие накопители станут хорошим выбором в компактных сборках или в ноутбуках/ультрабуках. Kingston SM2280S3G2/240G по сочетанию стоимости/производительности/надежности лидер в этой паре. Освободившийся SanDisk SD8SNAT-128G можно будет использовать в качестве внешнего диска, докупив для него корпус с М.2.

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