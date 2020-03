Kingston обновила серию карт формата micro-SD Canvas SD

Kingston объявила об обновлении своих карт microSD серии Canvas. Новая серия карт обеспечивает поддержку новейших камер 4K и 8K, с обратной совместимостью с UHS-I и стандартами шины SD.

Canvas Select Plus и Go! Plus доступны как в форм-факторе SD, так и в форм-факторе microSD с емкостью до 512 ГБ. Скорость чтения до 100/170 Мб/с. Так же компания представила кард-ридеры Mobile Lite Plus SD предназначенные для повышения эффективности работы. Кард-ридеры поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen1 предлагая более высокую скорость передачи данных.

Серия Kingston Canvas React Plus доступна в формате SD и microSD с максимальной емкостью 256 ГБ, со скоростью до 300 Мб/с