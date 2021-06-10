Kingston представила новый-старый бренд оперативной памяти

HP недавно завершила приобретение периферийных устройств HyperX, оставив Kingston с подразделением игровой оперативной памяти, нуждающемся в новом имени. И производитель решил не изобретать велосипед, придумывая новое малоизвестное название — вместо этого память будет выходить под названием Kingston Fury. Это новое название бренда будет применяться как к игровой памяти, так и к игровым твердотельным накопителям, хотя пока производитель еще не показал накопителей с новым логотипом. Вероятно, в продаже есть еще предостаточно моделей со старым названием, а пока что у компании есть время заказать на заводах новые накопители с обновленным логотипом. При этом проблем с узнаваемостью у бренда быть не должно — Kingston годами использовала линейку оперативной памяти Fury, только в суббренде HyperX. Теперь просто приставка HyperX будет удалена, а на ее место поставят логотип компании.

И, что самое приятное, с качеством продукции ничего не изменилось — Kingston на протяжении многих лет является надежным брендом памяти, и лежащая в основе технология производства не сильно изменится, если вообще изменится, так что в будущем все должно быть хорошо. Зато новый бренд может дать Kingston возможность немного изменить себя и, возможно, еще больше понравиться энтузиастам-геймерам. Особенно это кажется интересным решением на фоне скорого выхода в свет оперативной памяти DDR5 — эта память отлично справится с поставленной задачей раскрутить обновлённый бренд.