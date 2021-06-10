Kingston представила новый-старый бренд оперативной памяти

HP недавно завершила приобретение периферийных устройств HyperX, оставив Kingston с подразделением игровой оперативной памяти, нуждающемся в новом имени. И производитель решил не изобретать велосипед, придумывая новое малоизвестное название — вместо этого память будет выходить под названием Kingston Fury. Это новое название бренда будет применяться как к игровой памяти, так и к игровым твердотельным накопителям, хотя пока производитель еще не показал накопителей с новым логотипом. Вероятно, в продаже есть еще предостаточно моделей со старым названием, а пока что у компании есть время заказать на заводах новые накопители с обновленным логотипом. При этом проблем с узнаваемостью у бренда быть не должно — Kingston годами использовала линейку оперативной памяти Fury, только в суббренде HyperX. Теперь просто приставка HyperX будет удалена, а на ее место поставят логотип компании.

И, что самое приятное, с качеством продукции ничего не изменилось — Kingston на протяжении многих лет является надежным брендом памяти, и лежащая в основе технология производства не сильно изменится, если вообще изменится, так что в будущем все должно быть хорошо. Зато новый бренд может дать Kingston возможность немного изменить себя и, возможно, еще больше понравиться энтузиастам-геймерам. Особенно это кажется интересным решением на фоне скорого выхода в свет оперативной памяти DDR5 — эта память отлично справится с поставленной задачей раскрутить обновлённый бренд.
Комментарии и отзывы Kingston Fury
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный мо...
С широкоформатными мониторами мы знакомились уже на примере нескольких моделей с соотношением сторон 21:9...
Redmi Note 10 Ultra получит 67-Вт зарядк...
В сети новые появились новые подробности о китайских версиях смартфонов Redmi Note 10, которые будут пред...
Motorola Razr 5G начинает получать обнов...
Motorola razr 5G - второй складной смартфон компании после Motorola Razr 2019. Этот телефон дебютировал с...
Samsung Galaxy A02s и Galaxy A12 получил...
Samsung представила Galaxy A02s и Galaxy A12 в конце ноября. Несмотря на то, что эти телефоны были анонси...
Samsung Galaxy Book Odyssey оснастили гр...
Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book Odyssey. Это первый ноутбук с графическим процессором RT...
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая си...
Семейство систем жидкостного охлаждения AeroCool Mirage отличает стиль «бесконечного зеркала» на крышке в...
Antec представила бесшумный корпус P82 S...
Компания Antec представила бесшумный корпус P82 Silent. Корпус выполнен в минималистичном дизайне. ...
Huawei Band 6 доступен по цене 59,99 дол...
Смарт-браслет Huawei Band 6 теперь доступен для покупки по цене 59,99 долларов. ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor