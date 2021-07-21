Kingston представила память семейства Fury

Несмотря на то, что начало эры DDR5 не за горами, Kingston решила выпустить свои первые комплекты памяти Fury под своим собственным брендом. Этот шаг был сделан чуть более чем через месяц после того, как Kingston продала HP подразделение периферийных устройств HyperX. Название «Fury» должно быть вам знакомо — это тот же бренд, который Kingston прикреплял к планкам ОЗУ, которые ранее входили в состав HyperX. Когда Kingston продала HyperX компании HP, она сохранила свое подразделение игровой памяти, а также бренд Fury. Так что на самом деле Kingston перерабатывает свой бренд Fury, хотя продукты памяти действительно новые (и это первые комплекты оперативной памяти, обозначенные как Kingston Fury, а не HyperX Fury). Кроме того, производитель представил сразу три дополнительных линейки ОЗУ: Fury Renegade, Fury Beast и Fury Impact.

Fury Renegade представляет собой лучшее решение в линейки с предельной скоростью. Как ни странно, линейка ОЗУ Fury Renegade в исполнении без RGB-подсветки и с подсветкой имеет разную скорость, что довольно удивительно — обычно производитель такого разделения не вводил. Дальше идет семейство памяти Fury Beast, которое также предлагается с RGB-подсветкой или без нее. И есть еще серия Impact, которая создана для ноутбуков и достаточно компактных персональных компьютеров, которые тоже предназначены для апгрейда. Пока что цен для отечественного рынка нет, но мы надеемся, что производитель порадует нас адекватной ценой на все новинки.
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