Kingston выпустила игровую мышь HyperX Pulsefire Raid

Новый продукт компании Kingston - игровая мышь HyperX Pulsefire Raid. Мышка представлена с программируемыми кнопками и облегченной конструкцией.

HyperX Pulsefire Raid благодаря пяти боковым кнопкам позволяет оптимально захватить мышь всей ладонью. Программируемые кнопки управляются с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY. Мышь оснащена датчиком Pixart 3389. Чувствительность составляет до 16000 точек на дюйм.