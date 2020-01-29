Kingston выпустила игровую мышь HyperX Pulsefire Raid

Новый продукт компании Kingston - игровая мышь HyperX Pulsefire Raid. Мышка представлена с программируемыми кнопками и облегченной конструкцией.
HyperX Pulsefire Raid благодаря пяти боковым кнопкам позволяет оптимально захватить мышь всей ладонью. Программируемые кнопки управляются с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY. Мышь оснащена датчиком Pixart 3389. Чувствительность составляет до 16000 точек на дюйм.
- Особенности HyperX Pulsefire Raid
- Премиум датчик Pixart 3389
- Легкая 11-кнопочная программируемая мышь
- Расширенная настройка с использованием программного обеспечения HyperX NGENUITY
- Эргономичный сплит-дизайн кнопки для чрезвычайной отзывчивости
- Гибкий плетеный кабель
- Мультиплатформенная совместимость