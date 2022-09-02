Kingston выпустила память DDR5 FURY Beast с сертификатом AMD EXPO

Kingston Technology Corporation, лидер в области компьютерных систем хранения и памяти, объявляет о добавлении сертификации AMD EXPO для серии памяти DDR5 FURY Beast. Компания стремится предложить геймерам, энтузиастам и предприятиям самые актуальные варианты памяти. Новая сертификация AMD EXPO позволяет улучшить новые спецификации разгона для модулей и комплектов памяти и полностью поддерживать платформу AMD AM5 следующего поколения. Недавняя сертифицированная AMD память Kingston FURY Beast DDR5 также позволяет использовать до двух настроенных на заводе профилей и один пользовательский профиль.

Линейка Kingston FURY Beast, сертифицированная ведущими производителями материнских плат, обеспечивает невероятную скорость до 6000 МТ/сек с поразительной низкопрофильной конфигурацией теплоотвода. Благодаря расширенному профилю AMD для разгона (EXPO) любой пользователь может быть уверен, что выбранные им модули и комплекты Kingston FURY Beast DDR5 точно соответствуют требованиям их системы AMD AM5 для максимального разгона при сохранении стабильности. Память на самом деле достаточно качественная, ранее у производителя не возникало проблем именно с браком и прочими негативными моментами, так что для пользователей, которые собираются собрать компьютер на новейшей платформе AMD, это лучшее решение на текущий момент. Вопрос только в стоимости, которая пока что не сообщается, но это, опять же, дело времени — нужно подождать месяц.
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