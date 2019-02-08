Kissenger – гаджет для поцелуев на расстоянии

Kissenger – разработка аспирантки Лондонского городского университета Эммы Янн Чжан. Это периферийное устройство для смартфона позволяет передавать поцелуи на расстоянии.

Kissenger похож на громоздкий чехол для смартфона и подключаемый через аудиоразъем. В его нижней части размещена специальная сенсорная поверхность, которая с высокой точностью распознает давления ваших губ и через Интернет передает его второму такому же устройству, которое держит в руках ваш близкий человек. Первый рабочий прототип Kissenger был сделан для устройств iOS.