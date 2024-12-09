Китай считает NVIDIA монополистом на рынке

Сегодня появилась новость о том, что Китай начал расследование в отношении компании NVIDIA по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Местные специалисты отмечают, что компания в итоге не выполнила условия, которые были прописаны во время утверждения сделки на сумму в 6,9 миллиардов долларов по приобретению израильской компании Mellanox в 2020 году. По данным информационного издания Bloomberg, китайские регуляторы считают, что NVIDIA не предоставила информацию о новых продуктах Mellanox другим китайским производителям чипов в установленные 90 дней, нарушив антимонопольные договорённости. Кроме того, Министерство юстиции США также начало расследование в отношении компании по подозрению в монополизации рынка, что на деле очень серьёзно, потому что в конечном итоге производителя могут сильно ограничить в производимой продукции или рынках сбыта.

На текущий момент стоимость производителя видеокарт составляет свыше 3 триллионов долларов, это невероятные деньги на самом деле, хотя до бума искусственного интеллекта стоимость компании составляла всего 200 миллиардов долларов. Но благодаря доминирующему положению на рынке производитель набрал море клиентов, стоимость акций взлетела, а прибыль выглядит чем-то невероятным. И в Китае уверены, что производитель добился такого успеха в том числе благодаря монополизации рынка, хотя изначально в рамках договоров обсуждалось совершенно иное. Этому стоит уделить внимание в будущем.
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