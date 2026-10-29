Китай вытянул продажи iPhone 18 Pro и Pro Max

Свежий отчет Counterpoint Research за первые три недели продаж показал скромный глобальный рост линейки iPhone 18 Pro и Pro Max: новинки обошли предшественников всего на 3,1%. Однако за этой скромной цифрой скрывается резкий региональный контраст. Главным локомотивом выступил Китай, где продажи взлетели сразу на 29%. Аналитики объясняют такой ажиотаж прошлогодним дефицитом «семнадцатой» серии и тем, что местные бренды задрали ценники на свои флагманы куда сильнее Apple. Неплохой спрос новинки продемонстрировали и в Индии.

В то же время на других ключевых рынках серия ушла в минус. В США продажи просели на 4%, а в Японии рухнули сразу на 27%. Причиной спада стал общий рост цен на линейку 18 Pro, который в Японии усугубился еще и слабым курсом иены. Без мощного китайского рывка общемировая статистика Apple выглядела бы откровенно слабой. Что касается распределения спроса внутри линейки, то на топовый iPhone 18 Pro Max пришлось 56% от общего тиража «прошек» (против 57% у предшественника годом ранее), так как в развивающихся странах покупатели чаще выбирали базовый iPhone 18 Pro. Эксперты отмечают, что в условиях дефицита чипов памяти и сложной макроэкономики даже прирост в 3,1% говорит об устойчивости премиального сегмента Apple. Впрочем, реальную картину покажут ближайшие месяцы, когда глобальные продажи начнет корректировать складной iPhone Duo, способный как перетянуть на себя часть фанатов Pro Max, так и привлечь к экосистеме новую аудиторию.
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