Китайцы раскупили OnePlus 8T за 10 минут

Сегодня флагманский смартфон OnePlus 8T стал доступен для покупки в Китае, а уже завтра появится в европейской продаже. Если верить источникам, стартовую партию новинки раскупили за 10 минут. Примерный объем партии составил 30 тысяч экземпляров.

За свою цену в 600 евро смартфон оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт (адаптер питания в комплекте).
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