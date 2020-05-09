Китайцы рассекретили смартфон Honor X10 5G

Китайский регулятор TENAA рассекретил рендеры и характеристики смартфона Honor X10 5G, которому прочат звание самой доступной модели с поддержкой 5G на рынке. Аппарат должен получить тройную тыльную камеру с модулями на 40 Мп (датчик Sony IMX600y), 8 Мп и 2 Мп, 6,63-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, фирменную восьмиядерную платформу Kirin 820 5G, выдвижную фронтальную камеру на 16 Мп, аккумулятор емкостью 4200 мАч, быструю зарядку на 22,5 Вт, порт USB-C, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти, а также предустановленную ОС Android 10. Официальный анонс Honor X10 5G ожидается 20 мая.