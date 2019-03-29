Китайцы рассекретили смартфон Oppo Reno

В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии младшей версии смартфона Oppo Reno, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают наличие двойной основной камеры. Тройная камера будет в старшей версии. Также аппарат успел засветиться в популярном бенчмарке AnTuTu, который раскрыл ключевые характеристики. Итак, смартфон оснащается восьмиядерным процессором Snapdragon 710, дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти, а также операционной системой Android 9.0 Pie. Аппарат набрал 167 тыс. баллов, что довольно ожидаемо для используемого в нем железа.