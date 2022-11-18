Китайцы рассекретили смартфон Vivo X90 Pro

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo X90 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, сертификатор подтвердил наличие 6,78-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2800:1260 точек, размеров 164:74,5:9,3 мм, массы 215 граммов, флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 достанется старшей модели Vivo X90 Pro+), от 8 до 16 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 4850 мАч и поддержки 120 Вт проводной зарядки. Что до основной камеры, то ранее сообщалось о трех модулях с разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony IMX989), 50 Мп и 12 Мп.

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