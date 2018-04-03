Китайцы возят iPhone на БПЛА

На территории Китая очень активно стали использовать БПЛА как средство для переправки контрабандой товаров за пределы страны. Например, очень активно таким образом торгуют iPhone — цепляют устройство (без коробки, в пакете) к квадрокоптеру, перелетают границу, «отдают» устройство клиенту и возвращаются обратно. Это намного быстрее и не так опасно, как перевозить смартфоны с собой через границу. При наличии умелых рук и нескольких батарей для подзарядки летательного аппарата, можно за пару часов приличную партию перевезти таким образом. Думаю, что если пользователи длительное время будут использовать БПЛА для таких вот махинаций, то их начнут продавать только по разрешению или регистрировать сразу после покупки, как автомобиль. Тогда полетать для развлечения будет гораздо сложнее.