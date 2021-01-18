Китайская ОС JingOS сделает местные планшеты лучше

Только что был представлен первый в Китае дистрибутив на базе Linux под названием JingOS, цель которого — обеспечить тот же уровень функциональности, что и iPadOS. JingOS была создана с целью улучшения функциональности и производительности планшета в целом. Таким образом, команда, создавшая новую операционную систему, вдохновилась платформой iPadOS гиганта из Купертино, чтобы предложить простой и удобный, но производительный и эффективный дизайн пользовательского интерфейса, который может гарантировать, что новые китайские планшеты будут отличным рабочим решением. Важно также отметить, что новая операционная система поддерживает мышку и клавиатуру. Кроме того, текущий набор приложений, разработанных для этой платформы, также поддерживает как сенсорный режим, так и режим рабочего стола. То есть его можно использовать как в виде ноутбука, так и в качестве планшета.