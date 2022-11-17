Китайская RTX 4080 стоит дороже RTX 4090

На презентации видеокарт серии RTX 40 представители NVIDIA официально заявили, что модель RTX 4080 будет продаваться по рекомендованной стоимости в 1200 долларов, что уже само по себе было достаточно дорого. Но пользователи смирились с ситуацией, так как понимали, что видеокарта производительная, обладает внушительным набором преимуществ и, соответственно, может предоставить достаточно мощности на эти деньги. Но потом в продажу начали поступать видеокарты от компаний-партнёров и стало ясно, что цену в 1200 долларов увидеть не суждено никому — на деле оказалось, что видеокарты данного модельного ряда стоят гораздо дороже рекомендованной стоимости, особенно если учитывать, что партнёры NVIDIA выпускают кастомные модели за безумные деньги.

Например, сегодня в продажу поступила видеокарта MAXSUN GeForce RTX 4080 iCraft, которая является флагманским решением китайского производителя. Стоит уточнить, что это далеко не самая известная в мире компания и ожидать от неё высокого качества, вероятно, не стоит, так как продаются видеокарты бренда только на локальном рынке Китая. И эта видеокарта стоит дороже рекомендованной стоимости для RTX 4090, так что, вероятно, геймеры резко пересмотрят своё отношение к моделям нового поколения на фоне столь внушительных цен. Кроме того, лидеры рынка ещё не представили свои решения, которые будут ещё дороже — почти за 1800 долларов можно будет купить флагман известных компаний. И это уже слишком дорого за ту мощность, которую предлагает RTX 4080.
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