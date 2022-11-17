Китайская RTX 4080 стоит дороже RTX 4090

Например, сегодня в продажу поступила видеокарта MAXSUN GeForce RTX 4080 iCraft, которая является флагманским решением китайского производителя. Стоит уточнить, что это далеко не самая известная в мире компания и ожидать от неё высокого качества, вероятно, не стоит, так как продаются видеокарты бренда только на локальном рынке Китая. И эта видеокарта стоит дороже рекомендованной стоимости для RTX 4090, так что, вероятно, геймеры резко пересмотрят своё отношение к моделям нового поколения на фоне столь внушительных цен. Кроме того, лидеры рынка ещё не представили свои решения, которые будут ещё дороже — почти за 1800 долларов можно будет купить флагман известных компаний. И это уже слишком дорого за ту мощность, которую предлагает RTX 4080.