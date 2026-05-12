Китайская версия Huawei MatePad Pro Max получит 20 ГБ ОЗУ

Компания Huawei раскрыла подробности о китайской версии планшета MatePad Pro Max, которая будет заметно отличаться от уже выпущенного глобального варианта. Главным отличием станет конфигурация на 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Также будет выпущено лимитированное издание Collector’s Edition с 20 ГБ оперативной памяти, а также черная, серая и белая расцветки корпуса.

Напомним, что международная версия планшета оснащается батареей ёмкостью 10400 мАч (9760 мАч в европейской версии), 13,2-дюймовым дисплеем OLED PaperMatte с разрешением 3000:2000 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и версией PaperMatte с нанотекстурированным покрытием для заботы о глазах пользователей, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 50-Мп основной камерой с автофокусом, 12-Мп фронтальной камерой, шестью динамиками, четырьмя микрофонами, поддержкой проводной и обратной зарядок мощностью 66 Вт и 40 Вт соответственно, поддержкой фирменной клавиатуры Glide Keyboard и стилуса M-Pencil Pro, а также цельнометаллическим корпусом толщиной 4,7 мм и массой 499 граммов.
