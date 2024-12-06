Китайская версия OnePlus Pad 2 окажется хуже глобальной

Хорошо осведомленный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что скоро в Китае будет представлен новый планшет компании OnePlus. Аппарат под названием OnePlus 2 будет сильно отличаться от одноименной модели, выпущенной на глобальный рынок минувшим летом. Планшет оснастят 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8350 с тактовой частотой до 3 ГГц, 11,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800:2000 пикселей и частотой обновления 144 Гц, двумя 8-Мп камерами, батареей ёмкостью 9520 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Глобальная версия отличается более производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3000:2120 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, основной камерой разрешением 13 Мп и аккумулятором ёмкостью 9510 мАч.
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