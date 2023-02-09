Китайская видеокарта MTT S80 непригодна для игр

Некоторое время назад на просторах интернета появились слухи о том, что компания из Китая планирует отправить в продажу свою собственную видеокарту, которая будет построена на уникальной архитектуре и не будет зависеть от западных технологий. Сначала это казалось невозможным, но потом была представлена видеокарта MTT S80 — она действительно создана на базе собственной микроархитектуры от китайских инженеров. Модель отличается от решений западных компаний, так как не лицензирует никаких технологий, но на деле оказалось, что при достаточно внушительных характеристиках модель обладает крайне низкой производительностью. Это связано с тем, что производитель не может реализовать нормальные драйверы и видеокарта не способна выдать то, на что способна.

Сегодня появились бенчмарки видеокарты MTT S80, так как видеокарта добралась до рынка Европы посредством серых предпринимателей. И оказалось, что MTT S80 выдаёт в относительно старых видеоиграх 15-20 FPS, то есть играть на ней в свежие видеоигры просто невозможно. В других синтетических тестах данная видеокарта показала просто ужасные показатели — она в шесть раз слабее базовой видеокарты от компании Intel, которая сама по себе достаточно посредственная. Так что сейчас говорить о возможностях китайской видеокарты довольно трудно, но если пользователю это необходимо, то, конечно, он может уже сейчас купить видеокарту прямиком из Китая по вполне разумной цене. Доставка стоит не так уж дорого.
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