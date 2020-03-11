Китайский производитель SOYO представил материнскую плату чипсета B550

SOYO B550M материнская плата для AMD чипсета B550. Материнская плата относится к бюджетному сегменту.

Форм-фактор материнской платы SOYO B550M micro-ATX. Разъем сокета AM4 имеет 6 фаз питания. Процессор питается через 9-контактный разъем, материнка через 24-контактный. Плата предлагает два слома DDR4 с максимальной емкостью до 32 Гб.

SOYO B550M имеет два полноразмерных слота PCIe x16, один слот PCIe x1, а также один слот M.2., четыре порта SATA III 6 Гбит/с. Плата поддерживает интерфейс PCIe Gen 4.0. Информация о дате релиза, не сообщается.