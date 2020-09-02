Китайский регулятор одобрил выход Redmi Note 10

Китайский регулятор 3С сертифицировал смартфон с кодовым наименованием Xiaomi M2007J22C. Предполагается, что речь идет о модели Redmi Note 10. Ранее аппарат засветился в бенчмарке AI Benchmark, который подтвердил наличие процессора MediaTek Dimensity 820 5G, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10. Предыдущие слухи прочили устройству IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 12 Мп и 8 Мп, а также фронтальную камеру разрешением 12 Мп.