Кликер для презентаций Xiaomi Guildford Presenter за 13 долларов

Компания Xiaomi все продолжает удивлять своим ассортиментом устройств. На этот раз компания представила кликер для презентаций с лазерной указкой под названием Xiaomi Guildford Presenter.

Xiaomi Guildford Presenter получил пластиковый корпус с несколькими кнопками управления.

Подключается гаджет к ПК с помощью USB разъема, который прячется в нижней части устройства.

Xiaomi Guildford Presenter оснастили лазерной указкой. За автономность гаджета отвечает обычные пальчиковые батарейки.

Xiaomi Guildford Presenter продают на AliExpress в серой расцветке за 13 долларов.