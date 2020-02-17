Кликер для презентаций Xiaomi Guildford Presenter за 13 долларов

Компания Xiaomi все продолжает удивлять своим ассортиментом устройств. На этот раз компания представила кликер для презентаций с лазерной указкой под названием Xiaomi Guildford Presenter.
Xiaomi Guildford Presenter получил пластиковый корпус с несколькими кнопками управления.
Подключается гаджет к ПК с помощью USB разъема, который прячется в нижней части устройства.
Xiaomi Guildford Presenter оснастили лазерной указкой. За автономность гаджета отвечает обычные пальчиковые батарейки.
Xiaomi Guildford Presenter продают на AliExpress в серой расцветке за 13 долларов.