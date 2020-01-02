Klipsch представила крутые наушники

В последнее время производители электроники стали все чаще выпускать свои новые беспроводные наушники с высоким качеством звука, ведь пользователи, которые любят музыку, хотят пользоваться преимуществами отсутствия проводов и прочих сковывающих элементов. Сейчас в продажу поступит модель Klipsch, которая пока что не обладает названием, но вполне справится с поставленными задачами — у нее просто отличное подавление шума, шикарное качество звука и привлекательный дизайн. Более того, данная модель может похвастаться 30 часами работы от батареи, что тоже достаточно приятно в случае, если вы много путешествуете и не хотите тратить время на дозарядку. Просто один раз зарядили устройство и можно пользоваться им достаточно долгое время.