Ключевые детали OnePlus 9 и 9 Pro

В сети распространяет информацию о грядущей серии смартфонов OnePlus 9. Отчеты показали, что линейка будет включать три модели, такие как OnePlus 9 Lite, OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Теперь в сети поделились ключевой информацией о телефонах OnePlus 9 и 9 Pro.

Смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro будут оснащены 6,55-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Версия Pro может быть оснащена дисплеем с изогнутыми краями на 6,78 дюйма. Он будет предлагать разрешение Quad HD + и частоту обновления 120 Гц.

За производительность смартфонов OnePlus 9 и 9 Pro будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 888. Живые снимки OnePlus 9 показали, что он поддерживает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти, ОС Android 11, 48-мегапиксельную основную заднюю камеру и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Модель Pro может быть оснащена быстрой беспроводной зарядкой мощностью 45 Вт. Об OnePlus 9 Lite почти ничего не известно.