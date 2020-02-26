Кнопочный телефон Nokia TA-1212 засветился в базе TENAA

Сегодня в базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились рендеры недорого кнопочного телефона Nokia TA-1212 компании HMD Global, который будет стоить примерно $40. Устройство должно оснаститься 2,4-дюймовым экраном (320: 240 пикселей) и буквенно-цифровой клавиатурой под ним, аккумулятором на 1200 мАч, одной основной камерой на 0,3 Мп, Bluetooth, FM-тюнером, а также есть возможность вставить карту формата microSD вместимостью до 32 Гбайт. Судя по изображениям, Nokia TA-1212 будет выполнен в черно-красных цветах. Габариты устройства составляют 123,75 × 52,43 × 13,1 мм, а вес 88 г.