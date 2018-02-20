Kodak Pocket Portable Projector стоит 200 баксов

Официально представлен портативный прожектор Kodak Pocket Portable Projector, который стоит небольших денег, но не совсем понятно кому эта штука нужна, вот в чем проблема. Портативное решение стоит всего 200 долларов и этого вроде достаточно, чтобы конкурентов уделать и дать возможность в малом бизнесе или образовательной среде показывать какой-то контент. В университетах, например, не нужно будет таскать громадные проекторы, можно поставить вот такую штуку и пользоваться, тоже самое с малым бизнесом, где вы постоянно катаетесь по разным встречам и хотите показывать свои творения. Но, есть больше сомнения, что университеты побегут покупать это решение, а получить достаточно прибыли с малого бизнеса - проблематично. Остается лишь надеяться, что эта модель окажется интересной покупателю и не умрет после релиза.