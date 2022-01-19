Kodak запускает беспроводные зарядные устройства Mag-Safe для серий iPhone 12 и 13

Kodak сотрудничает с индийской компанией Georgian Enterprises для запуска беспроводных зарядных устройств для серий Apple iPhone 12 и iPhone 13.

Беспроводное автомобильное зарядное устройство Kodak Magnetic Wireless Charger WCM101C может быть установлено на вентиляционном отверстии автомобиля имеет фиксирующее кольцо. Его можно использовать на ходу во время поездки. Он имеет квадратный плоский корпус и спортивные неодимовые магниты по краям, чтобы обеспечить надежный захват iPhone. Кроме того, ваш iPhone можно расположить в любом положении благодаря вращающемуся шаровому креплению. Магнитное беспроводное зарядное устройство имеет интеллектуальный зарядный чип, который помогает обеспечить поддержку быстрой зарядки 15 Вт для iPhone.

Беспроводное зарядное устройство Kodak Magnetic Wireless Charger (WCM201) — это настольное зарядное устройство мощностью 15 Вт, которое обеспечивает беспроводную зарядку через подставку. Он имеет мощные неодимовые магниты для надежного удержания iPhone. Его можно использовать дома или в офисе. У него также есть крошечная подставка, которая помогает пользователю расположить iPhone вертикально во время зарядки.