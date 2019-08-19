Кофеварка Smeg DCF02

Компания Smeg выпустила новое устройство для любителей ароматного напитка — капельную кофеварку DCF02 в стиле 50-х годов.

Кофеварка DCF02 Smeg оснащена множеством функций, которые позволяют регулировать ее «под себя»:

- функция Aroma (регулировка крепости кофе от интенсивного до деликатного)

- светодиодный цифровой дисплей

- часы

- таймер с функцией автоматического запуска приготовления кофе.

Благодаря функции 4 чашки, вы можете сразу, одним нажатием кнопки, приготовить кофе для своих гостей.

Стоит заметить, что кофеварка оснащена стеклянным кувшином, который может наполнить до 10 чашек.

Приятным дополнением к ароматному напитку станет функция Keep Warm. Она обеспечивает оптимальную температуру кофе в течение 20 минут.

Капельная кофеварка DCF02 доступна в черном, красном, белом и кремовом цветах, в пастельных оттенках – голубом и зеленом, а также цвете «нержавеющая сталь».