Комбинированный автомобильный пылесос EVO Cleaner

EVO CLEANER - самый маленький автомобильный пылесос в мире, он разработан, чтобы быстро вычистить салон вашего автомобиля и избавить вас от утомительной уборки. Он поможет вам очистить любую часть салона вашего автомобиля с бескомпромиссной мощностью и сбалансированной маневренностью. Вы можете использовать этот портативный пылесос, чтобы беспрепятственно перемещаться и очищать любые щели в салоне автомобиля. Этот портативный пылесос можно брать с собой куда угодно, обеспечивая удобство для быстрой уборки, вес пылесоса составляет всего 258 грамм.

Несмотря на компактный размер, EVO CLEANER имеет мощный 65-ваттный двигатель с передовой технологией AIRVORTECH, который обеспечивает мощность всасывания 5000 Па в режиме высокой мощности. Вращаясь до 50 000 об/мин, он без особых усилий всасывает пыль, клещей, волосы, а также мелкий и крупный мусор и другие неприятные остатки, обеспечивая быструю и легкую очистку салона автомобиля.

Комментарии и отзывы EVO Cleaner
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