Компактная 3D-карта MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX показалась на фото

Профильное издание VideoCardz поделилось изображениями видеокарты MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX, которая может стать самой компактной GeForce RTX 20-й серии на графическом процессоре Turing. Компактности удалось достичь за счет плотного размещения компонентов. Также отметим отсутствие коннектора NVLink, разъёма VirtualLink (USB Type-C) и видеовыхода DVI. Из видеовыходов здесь предусмотрено три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0b. Предполагается, что карта будет работать на эталонных частотах 1410/1620 МГц. Когда MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX появится в продаже и сколько будет стоить, пока не сообщается.