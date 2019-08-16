Беспроводной комплект Logitech MK 470 Slim Combo тоже выполнен в простом и современном дизайне. Низкопрофильные клавиши напоминают о ноутбуках, а сверхтонкая мышь имеет симметричную конструкцию и подойдет одинаково хорошо как правшам, так и левшам. Компактность устройств обеспечит экономию места на столе.Беспроводная мышь Logitech Pebble M350 отличается минималистичным дизайном и бесшумной работой. При этом сохранено тактильное ощущение щелчка, но уровень звука снижен на 90%. Колесико тоже прокручивается бесшумно.Один из них — компактная беспроводная мышь Pebble M350, а второй — связка из клавиатуры и мыши MK 470 Slim Combo. Товары поступят на полки магазинов компьютерной периферии до конца текущего месяца.Стоимость новинки составит 3999 тысяч рублей.