Компактная плата AxiomTek MANO560 получила CPU Intel Alder Lake S

Компания AxiomTek MANO560 пополнила ассортимент системных плат моделью MANO560, которая ориентирована на использование в отрасли ИИ-устройств или умной электроники. Новинка типоразмера Mini-ITX характеризуется размерами 170:170 мм, набором системной логики Intel H610, встроенным чипом Intel поколения Alder Lake S в исполнении LGA 1700 (Core i9/i7/i5/i3 12-ого поколения), двумя слотами SO-DIMM для модулей ОЗУ DDR4-3200/2666/2400 до 64 ГБ в сумме, одним интерфейсом SATA 3.0 для накопителя, коннектором M.2 Key E, разъемом M.2 Key B, слотом PCIe x16 для дискретной видеокарты, полноразмерным слотом mini-PCIe, сетевыми контроллерами 2.5GbE (Intel I225-V) и 1GbE (Intel I219-V), интерфейсами DisplayPort++, HDMI и D-Sub, двумя портами USB 3.2 Gen1 и четырьмя портами USB 2.0, двумя последовательными портами и 3,5-мм аудиоразъемами, а также совместимостью с ОС Linux и Windows. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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