Компактная зарядка Xiaomi 45W GaN оценена в 8 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных зарядных устройство моделью Xiaomi 45W GaN (Little Pudding), которая может похвастаться мощностью в 45 Вт. Её объем составляет всего 29 куб.см, что на 33% меньше стандартного 33-Вт адаптера питания от Xiaomi. Производитель также отмечает поддержку различных протоколов быстрой зарядки, в том числе PD 3.0, QC 3.0 и PPS. Подходит новинка и для зарядки новых iPhone. Цена Xiaomi 45W GaN составляет всего 8 долларов. При этом, в комплект поставки входит кабель USB-C-USB-C длиной 1 метр.

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