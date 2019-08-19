Компактные беспроводные наушники Sony WF-1000XM3

В Sony WF-1000XM3 используется улучшенный процессор QN1e, отвечающий за шумоподавление, и батарея, которая способна при активной работе QN1e обеспечить работу наушников до 6 часов. В кейсе встроена еще одна батарея, которая способна зарядить наушники три раза. Таким образом, пользователь получает 24 часа музыки на полном заряде.

Еще есть поддержка быстрой зарядки, которая за 10 минут зарядит наушники на 90 минут работы. Со смартфоном новинка соединяется по Bluetooth, а управление происходит через сенсорную панель наушников. Также есть поддержка голосового помощника Google Assistant.

В новике еще применили режим Quick Attention, позволяющий общаться не вынимая наушники, а для этого достаточно просто снизить громкость и тогда отключится система шумоподавления.

Модель Sony WF-1000XM3 на российском рынке оценили в 17 990 рублей.