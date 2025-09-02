Компактный Huawei MatePad Mini показали на фото

В сети появились качественные фотографии компактного планшета Huawei MatePad Mini, который будет представлен уже 4 сентября. Снимки были сделаны китайскими блогерами, которые в один голос хвалят грядущую новинку за дизайн и эргономику. На одном из снимков MatePad Mini сравнивают с iPad mini. Рамки вокруг дисплея у последнего кажутся огромными на фоне китайского планшета. На другой фотографии автор умудряется засунуть планшет в карман брюк, что говорит его компактности. Ранее стало известно, что Huawei MatePad Mini получит OLED-дисплей с поддержкой стилуса и производительный процессор. Остальные подробности объявят уже послезавтра.