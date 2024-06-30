Компактный пауэрбанк Meizu Pandaer оценен в $27

Компания Meizu пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Pandaer ёмкостью 10000 мАч. Новинка характеризуется поддержкой магнитной зарядки, максимальной выходной мощностью 35 Вт, корпусом толщиной 19,7 мм, несколькими протоколами защиты, подставкой, интерфейсом USB-C с поддержкой функции Dual Charging для одновременной зарядки двух гаджетов, работающих под управлением мобильных операционных систем iOS и Android. Пауэрбанк уже доступен для покупки на родном для производителя китайском рынке по цене в 27 долларов.