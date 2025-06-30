Компактный смартфон Vivo X200 FE оценили в 760 долларов

Компания Vivo объявила цену на представленный недавно на глобальном рынке компактный смартфон X200 FE. Итак, новинка обойдется на дебютном малазийском рынке в эквивалент 760 долларов.

Напомним, что смартфон получил 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1.5K, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и частотой ШИМ-затемнения 4320 Гц, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9300+, ОЗУ стандарта LPDDR5X, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой OriginOS 5, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX921 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камеру разрешением 50 Мп, алюминиевую рамку, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, АКБ ёмкостью 6500 мАч и поддержку 90-Вт проводной зарядки.
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