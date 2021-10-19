Компактный внешний аккумулятор Pixy Mini

Небольшой внешний аккумулятор весом всего 98 грамм может быть заряжен с нуля до 60% всего за 30 минут и обеспечивает двойное выходное соединение. Блок питания идеально подходит для зарядки телефона вдали от сети и оснащен технологией быстрой зарядки Qualcomm.
Основная проблема, почему пользователи не всегда решаются брать с собой пауэрбанк, это размер и вес. Теперь, когда появился новый Pixy Mini, размер и вес остались в прошлом. Вам больше не придется носить с собой кирпич, Pixy Mini легко помещается в самый маленький карман, сумку, и вы даже не почувствуете его, в отличие от обычных PowerBank.