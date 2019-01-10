Компактное зарядное устройство Anker PowerPort Atom PD 1

Anker готова начать продажу своего зарядного устройства, которое было анонсировано в октябре - PowerPort Atom PD 1. Это компактное зарядное устройство USB-C. Фактически это самое маленькое в мире зарядное устройство USB-PD, способное выдавать мощность 30 Вт. Этого достаточно для зарядки любого смартфона или планшета, поддерживающего стандарт USB-Power Delivery, и даже небольших ноутбуков, таких как Apple MacBook и новый MacBook Air.

В устройстве вместо кремния используется нитрид галлия (GaN), что делает его более эффективным при компактных размерах. У Anker также есть более крупные модели, PowerPort Atom PD 2 и Atom PD 4, которые имеют 2 и 4 выходных порта. Хотя они больше, чем PD 1, они все же намного меньше, чем другие зарядные устройства в своем классе. Новинка поступит в продажу в этом месяце по цене 29,99 долларов США.