Компактное зарядное устройство HyperJuice GaN мощностью 100 Вт

Компактное зарядное устройство HyperJuice 100W USB-C GaN, впервые анонсированное в конце прошлого года, по словам компании, является первым в своем роде мощностью 100 Вт и размером с колоду карт.

В нем используется технология нитрида галлия, которая намного эффективнее кремния, что позволяет Hyper миниатюризировать дизайн. Устройство обеспечивает мощность до 100 Вт , что достаточно для одновременной зарядки целой сумки устройств - ноутбук, планшет, телефон и пару наушников - все одновременно.

HyperJuice 100W USB-C GaN предлагает в общей сложности четыре порта: два порта USB-C и два порта USB-A. Порты USB-C поддерживают спецификацию USB-C PD 3.0 и могут выдавать полную мощность 100 Вт. Два порта USB-A с поддержкой быстрой зарядки 3.0, предлагают более низкую выходную мощность, максимальная мощность составляет 18 Вт. Новинка оценена в $ 100.