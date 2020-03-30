Компании HP, Valve и Microsoft разрабатывают новую VR-гарнитуру

Компания HP объявила о разработке VR-гарнитуры нового поколения в сотрудничестве с компаниями Valve и Microsoft. Отличительной особенностью VR-гарнитуры является поддержка Windows Mixed Reality и Steam VR. Тем самым можно сказать, что у компании Microsoft возобновился интерес к виртуальной реальности.

Компании планируют создать новый стандарт в VR среде. Новая гарнитура обеспечит более захватывающую ощущения, удобство использования и совместимость, чем в предыдущей версии. С выходом VR-игры Half-Life: Alyx, интерес к VR-индустрии будет только расти.