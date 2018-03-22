Компания Acer представляет три новых проектора: C200, VL7860 и P8800.

Совсем недавно, компания Acer представила три новых проектора: C200, VL7860 и P8800.Основные моменты:• Acer C200 — ультралегкий портативный проектор со встроенным аккумулятором (4 часа автономной работы) и поддержкой подключения мобильных устройств

• Acer VL7860 — домашний лазерный 4K-проектор со специальными технологиями улучшения изображения

• Acer P8800 — 4K UHD модель для больших помещений, презентационный проектор с яркостью 5 000 лм и моторизированным зумом

Портативный Acer C200 со встроенным аккумулятором отлично подходит для проведения презентаций или просмотра видео.

VL7860 — это современный домашний проектор для любителей просмотра кино в 4K UHD.

Мощный Acer P8800 с высоким уровнем контрастности и яркости поддерживает управление по сети и отлично справится с работой в больших аудиториях и общественных пространствах.

Проектор Acer C200 поступил в продажу в России по рекомендуемой розничной цене 19 990 рублей, Acer VL7860 — по цене 319 990 рублей, Acer P8800 — по цене 599 990 рублей.