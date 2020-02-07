Компания Apple выпустила бета-версию iOS 13.4. В обновлений добавили новую функцию CarKey.

Это функция CarKey, позволить использовать смартфоны iPhone и часы Apple Watch для разблокировки, блокировки и запуска автомобилей с помощью NFC модуля.

Сопряжение с автомобилем будет происходить через приложение Wallet и с приложением автопроизводителя. Для этого смартфон необходимо поднести к считывателю NFC и в приложении Wallet появится соответствующее уведомление. Функция CarKey будет работать даже тогда, когда устройство почти разряжена или выключена.

Когда данная функция CarKey заработает полноценно и выйдет в релиз пока что неизвестно.