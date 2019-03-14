Компания BOE будет выпускать дисплеи следующего поколения для iPhone

Samsung вот-вот столкнется с жесткой конкуренцией в сфере OLED-дисплеев.

Новые отчеты показывают, что китайский производитель дисплеев BOE обновляет сборочные линии на своем заводе в Сычуани, чтобы разрешить производство OLED-экранов со встроенным сенсорным датчиком. Компания уже является лидером в области ЖК-панелей и одним из основных поставщиков дисплеев Huawei. Пока еще неизвестно, насколько полны предложения BOE, источники указывают, что массовое производство неизбежно. Прежде чем встроить сенсорные датчики, в верхней части дисплея должна была быть установлена ​​отдельная пленка. Преимущество наличия сенсора на дисплее состоит в том, что он обеспечивает более тонкий и легкий профиль. BOE уже выпускает дисплеи для Macbook и iPad, поэтому вскоре возможно мы увидем дисплеи следующего поколения на iPhone. Этот шаг будет иметь смысл для Apple, поскольку поможет диверсифицировать цепочку поставок OLED, которая в первую очередь зависит от Samsung.