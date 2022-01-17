Компания Biostar представила материнскую плату Racing B660GTN

Компания Biostar представила материнскую плату Racing B660GTN на чипсете B660, который поддерживает новейшие процессоры Intel 12-го поколения. Плата представлена в форм-факторе Mini-ITX.

Biostar Racing B660GTN оснащена RGB-подсветкой Rock Zone, управлять которой можно через приложение Vivid LED DJ. Плата поддерживает до 64 ГБ ОЗУ благодаря двум слотам DIMM 5000 МГц. Новинка имеет только один слот PCI-E 5.0 x16. Отличается модель 10-фазной системой питания.

Панель ввода/вывода включает в себя USB-порты USB 3.2 Gen2 Type-A и USB 2.0, порты HDMI и DisplayPort, звуковой кодек Realtek ALC1220.

Материнская плата B660GTN отличается невысокой ценой и небольшим многофункциональным форм-фактором. Стоимость модели производитель не раскрывает.