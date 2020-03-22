Компания DFI представила компьютер GHF51 с процессором AMD Ryzen

2020-03-22, Автор - Ramil; Продукт - DFI GHF51; [131]
DFI GHF51 это одноплатный компьютер. Устройство разработано в форм-факторе SBC 1,8". GHF51 будет поддерживать операционнаые системы Windows 10 и Linux. Материнская плата будет охватывать промышленный сегмент, заводы, предприятия и другие объекты.

Клиенту предлагается выбор с 2, 4 или 8 Гб оперативной памяти DRR4. Устройство способна поддерживать разрешение до 4096 × 2160 пикселей при частоте обновления экрана 24 Гц. Встроенный процессор AMD Ryzen серии R1000 с энергопотреблением до 12 Вт.

Компания DFI планирует выпустить GHF51 в третьем квартале 2020 года. Стоимость данного устройства не известно. Более подробная информация доступна на официальном сайте компании.

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