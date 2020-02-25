Компания GOODRAM анонсировала накопитель формата M.2

Wilk Elektronik SA - производитель из Польши, анонсировала твердотельный накопитель PX500. Накопитель представлен в 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб объеме.

PX500 основан на технологии 3D NAND. Накопитель использует интерфейс подключения PCIe GEN 3 x4 NVMe. Его можно использовать в ноутбуках.

PX500 предлагает скорость чтения и записи от 2050/1650, соответственно. Твердотельный накопитель компании использует контроллер SMI 2263XT.

PX500 оснащен термопрокладкой для лучшего охлаждения диска. Накопитель позволяет работать в диапазоне температур от -45°C до -85°C. Заявлено 1 500 000 часов безотказной работы.

Производитель дает трехлетнюю гарантию на продукт, а также техническую поддержку при возникших вопросах.