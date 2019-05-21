Компания Google выпустила третье поколение очков Google Glass

2019-05-21, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Google Glass; [63]
Компания Google представила очки Glass Enterprise Edition 2, которые в основном придерживаются знакомого дизайна снаружи, но являются более мощными как в аппаратном, так и в программном обеспечении. Также пользователи смогут самостоятельно написать собственные приложения для этих очков, так как есть большие изменения в программном обеспечении Android.

Новая версия работает на процессоре Snapdragon XR1, ориентированном на гарнитуру Qualcomm. Это обеспечивает более высокую производительность, особенно для искусственного интеллекта, но также обещает «значительную экономию энергии», что приводит к увеличению срока службы батареи. Google также рекламирует «улучшенное» качество камер для потоковой передачи видео и совместной работы. Как и в предыдущих версиях, присутствует порт USB-C.

Помимо функциональности, очки получили более прочную конструкцию оправы, что отлично подойдет для различных условий работы. Пока Google не раскрыл стоимость очков, хотя это, скорее всего, будет зависеть от компаний с кем будет сотрудничать Google.

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